[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Castriotta: “Non ammazzate il Mare con il suo Golfo”Manfredonia.

NON – ammazzate il mare con pensieri cattivi che riportano alla mente un atto di assassini. Non vi accanite troppo, contro un paese senza un vinto, mollate dai vostri denti l’accanimento del delirio. Ora la città è un vetro, spaccato sempre sulla riva,mentre una sirena dorme tranquilla. Non martoriate il mare, perché vive in condanna ,tra la barriera e la sorte perderà il suo sangue. Mare che brilla all’Alba,mare

che guarda con paura, mare sulle ginocchia, che ha perso la sua luna, mare calunnioso.Amate il mare, sotto ogni profilo,perché è un cielo rovesciato con il suo Golfo.

che copre il suo destino.Ora la città è quasi sola ,nelle mani della storia, di questa vita tremenda che viviamo oggi in terra .

Non toccate il mare, perché è la nostra radice , una volta sradicato perderemo le suo fondale. Non ammazzate un paese oramai senza sale.