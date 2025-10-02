[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Castriotta: “Le nuvole ci rappresentano”

Manfredonia – LA possibilità di poter guardare attentamente l’immagine di un persona sopra il nostro cielo,distinto bene dalla papalina, le fessure degli occhi, il naso e il mento, raffigurano il viso appieno, che le nuvole ci rappresentano,in modo fondamentale e in svariato modo Dio mio.

Io l’ho impressa in un cerchietto per farla distinguere a chiunque,noi, neanche possiamo immaginare fino a che punto, di non essere capaci di credere a tutto ciò che ci passa sopra le nostre case, sulle nostre teste. Foto questa, scattata fuori al balcone di casa in un giorno dove passa il tempo di un inizio ottobre scorso,dopo aver fatto la notte un sogno veritiero, di tale argomento impressionante,verificatosi l’indomani intorno alle 11.00.

Noi neanche minimamente riusciamo a sfiorare il pensiero che nell’aria e in mezzo a noi ci passano più morti che vivi in ogni momento della giornata, di una qualsiasi azione più banale,ed a ogni ora,in ogni luogo dovunque ci troviamo. Le nuvole sono l’altra parte della terra ,condividono con noi la vita attraverso forme diverse, in modo un po’ particolare, se si vuole, strane e misericordiose, ma della potenza di una grazia divina e soprannaturale, che non è da tutti capire,come è addirittura difficile da spiegare.Noi collegati con loro, ma loro chi sono? Credo che la maggior parte tra quelle nuvole sono defunti,che a dire il vero neanche possiamo renderci conto di quale contatto possono avere con noi, a volte ci passano davanti e nemmeno ce ne accorgiamo, spesso sono anche in nostro aiuto, ma noi non possiamo percepirle queste cose.

Ma ci sono certi tipi di persone a cui è permesso questa strana logica di ragionamento, persone che hanno la sensibilità di riuscire hanno la facoltà di sentire questi contatti con persone passate all’altra vita,perché qui è dell’altra vita che si parla dal mio argomento. In particolar modo riescono a verificare dai propri parenti non più in vita riescono a sentire la loro presenza ,segnali ben precisi e veri ,talmente distinti da far anche venire i brividi di un’esistenza fuori dalla nostra portata. Già, figuriamoci noi,in questo mondo frenetico che viviamo oggi,che non ci rendiamo conto neanche delle cose più squallide che ci passano attorno,delle cattiverie più impensabili,delle diffamazioni, e sempre pronti a sbranarci.

Il punto, possiamo mai fermarci un attimo a riflettere perché siamo su questa terra, sì, qui per fare cosa, solo quello che ci pare? Risposta secca è no , siamo qui soprattutto per dare, per rispettare, per donare ,per dare grazia ogni mattina alla giornata,far diventare nuovo tutto ciò che vecchio e sbagliato, portarlo alla luce come nuovo ancora. Aiutare questo è il nostro scopo principale o meglio dovrebbe essere il nostro scopo, ma non lo è.

Avidi, in ogni patrimonio di possidenti di stato o privati che siano, avidi e distanti anche i signori prelati della chiesa ,che a mio modo di vedere fanno assai poco, o meglio quasi niente. Ma loro da lassù da quelle nuvole lo fanno, ovviamente con i pochi mezzi a disposizione, ma riescono ad elargire, la più grande speranza di dono che un essere umano possa ricevere da un altro essere ,spirito del cielo.

A cura di Claudio Castriotta