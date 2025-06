[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Caso a Foggia: “Negata una sala istituzionale al Generale Vannacci”

Joseph Splendido: «Chiedo scusa a chi è rimasto fuori o in piedi, il generale Vannacci avrebbe meritato una sala istituzionale, ma ci è stata negata»

All’indomani dell’incontro con il generale Roberto Vannacci, il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale per la Capitanata del partito di Matteo Salvini, ringrazia quanti hanno determinato il successo dell’iniziativa, ma non può tacere alcune ombre che hanno tentato, senza esito, di minare la credibilità dell’appuntamento politico.

«Ringrazio la comunità della Lega e i tantissimi curiosi, appassionati di politica, tutti i simpatizzanti dell’onorevole generale Roberto Vannacci e del suo pensiero controcorrente e identitario del suo Mondo al Contrario», osserva il legale foggiano.

«In una mattinata caldissima di un giorno lavorativo, alle ore 10, nella sala erano presenti più di 300 persone e più di un centinaio ha ascoltato in piedi, in sala e nel foyer dell’AltroCinema Cicolella, fino alla fine dell’incontro. Fuori sono rimaste, pur con temperature torride, altre 250 persone, in attesa di poter stringere la mano al generale. Mi dispiace molto per quanto accaduto. Tutti avrebbero meritato ben altre condizioni di condivisione del nostro interessante momento politico. Sapevamo che l’onorevole Vannacci avrebbe attirato tanta cittadinanza e sapevamo della necessità di uno spazio più ampio, ma qualcuno ci ha negato l’uso di sale nei Palazzi delle istituzioni. E abbiamo dovuto chiedere l’aiuto di un privato, come Francesco Cicolella, che ringrazio profondamente.

Secondo qualcuno, un europarlamentare come Vannacci, un generale decorato, non merita neanche un posto pubblico in cui esprimere il suo pensiero. Chiedo scusa a chi è rimasto in piedi e a chi è rimasto fuori. L’organizzazione non è dipesa da me, ma ci è stata imposta da chi, pur dichiarandosi pluralista, usa il bene pubblico in maniera escludente e settario».