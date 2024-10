Caserma dei Vigili del Fuoco all’Aeroporto di Foggia, Mondo Gino Lisa invia la petizione al Ministro dell’Interno

In tal senso è stata inviata una lettera pec, in data 27 ottobre 2024, al Ministro dell’Interno On. Matteo Piantedosi evidenziando, per quanto noto a Mondo Gino Lisa, come l’istanza autorizzativa alla realizzazione della Caserma è stata inviata agli Uffici competenti del suo Ministero, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e si è in attesa del conseguente completamento dell’iter procedurale.



Nella lettera è stato inoltre posto in luce come lo studio di fattibilità dell’opera infrastrutturale sia stato già realizzato da Aeroporti di Puglia e che la Regione Puglia abbia dichiarato la disponibilità a finanziare completamente la costruzione della stessa caserma, non imponendo oneri a carico dello Stato.