Carta dei docenti cambia nome e viene decurtata, cifra bassissima

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storica Carta del Docente, bonus da 500 euro annui introdotto nel 2015 per l’aggiornamento professionale dei docenti, si trasforma. Dal 2026 sarà ridenominata Carta dei Servizi e subirà modifiche sostanziali nell’importo, nella platea dei beneficiari e negli usi consentiti. La riforma, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nasce dalla combinazione tra esigenze di sostenibilità finanziaria del programma e spinte a un welfare scolastico più ampio, che includa nuove categorie del personale scolastico.

Carta docente diventa Carta dei Servizi: novità e impatti

Il cambio di nome riflette un cambio di prospettiva: la misura non è più concepita soltanto come strumento per l’aggiornamento professionale degli insegnanti, ma come un bonus ibrido integrato in un sistema di servizi per la scuola. La trasformazione avviene in un quadro regolatorio modificato dal recente decreto del ministero, che ha aggiornato criteri e modalità di erogazione del beneficio.

Innanzitutto, l’importo individuale viene ridotto: dagli originari 500 euro si passa a circa 400 euro per ogni beneficiario per l’anno scolastico 2025/26, secondo le stime del ministero e varie anticipazioni della stampa specializzata. Questo taglio non deriva da una diminuzione delle risorse complessive stanziate, ma dal fatto che la platea dei beneficiari aumenta e le risorse totali devono coprire un maggior numero di persone.

Un elemento di grande rilievo della riforma è che non sono più solo i docenti di ruolo a poterne beneficiare. In base alle modifiche normative e alle pronunce della Corte europea, la misura verrà estesa ai docenti precari con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto e, per la prima volta, annunci recenti indicano che anche il personale ATA potrebbe essere incluso nella platea dei destinatari. Questo allargamento risponde a pressioni sindacali e giudiziarie che da anni chiedevano di superare le esclusioni del passato.

Non va però sottovalutato l’effetto concreto della riduzione dell’importo sui docenti di ruolo. Il passaggio da 500 a circa 400 euro annui incide in modo significativo, soprattutto in un contesto di aumento generalizzato dei costi per formazione, libri specialistici e strumenti didattici. Per molti insegnanti quei 100 euro rappresentano la differenza tra poter seguire un corso strutturato o dover rinunciare, tra aggiornarsi in modo completo o limitarsi all’essenziale. Proprio questo taglio ha generato malcontento in una parte della categoria, che percepisce la misura come un ridimensionamento del riconoscimento economico e professionale, nonostante l’allargamento della platea venga considerato, in linea di principio, un passo verso maggiore equità.









