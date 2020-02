Carnevale, mostra “Giù la maschera”

“Da sabato 22 febbraio c/o la sede dell’Info Point del Comune di Manfredonia, in occasione della 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia, si terrà la prima edizione della mostra dal titolo “GIU’ LA MASCHERA”. Firmatari dell’evento le strutture: Casa per la vita “Alba Chiara” di San Giovanni Rotondo, Casa per la Vita “Franco Basaglia” di Manfredonia, Crap dedicata “Penelope” di Foggia, Crap dedicata “Chirone” di Siponto, Centri semiresidenziali “Alda Merini” e “Aldo Prato” di San Severo, facente parti del Consorzio Metropolis.

La mostra vedrà esposti dei manufatti realizzati dagli ospiti delle strutture rese possibili anche grazie alla collaborazione di mastri cartapestai del territorio. Maschere trasformate in vere e proprie opere d’arte attraverso un lavoro di ricerca e di introspezione.

Ogni maschera avrà un significato caratteristico, la S.V. è invitata per vivere consapevoli emozioni.