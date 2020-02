Carnevale Manfredonia, Campo: “Pronto a impegnarmi”

“Anche quest’anno, come gli altri quattro che ho vissuto in Consiglio regionale, garantirò il mio impegno, istituzionale e personale, per garantire che Manfredonia e i manfredoniani possano celebrare e vivere il Carnevale secondo tradizione e desiderio.A chi oppone la futilità di tale impegno a fronte della gravità dei problemi vissuti dalla città e chi la abita posso solo rispondere che una comunità, piccola o grande che sia, rinnova la propria identità e ritrova lo spirito comunitario anche nei riti collettivi che le appartengono per tradizione.È un impegno rivolto soprattutto ai più giovani cittadini manfredoniani, ai quali dobbiamo offrire un’opportunità di rinsaldare i vincoli di coesione diluiti nella tensione individualistica.E poi, abbiamo tutti bisogno che si riattivi l’indotto economico collegato ad un grande evento qual è il Carnevale, capace di attrarre turisti non solo dai comuni limitrofi direttamente a vantaggio dell’intera filiera turistica e commerciale.Anche quest’anno, dunque, sarà un piacere, oltre che un dovere, ottenere dalla Regione Puglia il sostegno finanziario necessario a far sfilare i nostri meravigliosi bambini”.

L’Ufficio Stampa