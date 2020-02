Carnevale, il programma di oggi

Sabato 22 Febbraio

Ore 15.00 – Piazza del Popolo – Ze Pèppe p’cninn ve scappann 3^ edizione gara di corsa dei bambini/ragazzi a cura dell’associazione UISP di Manfredonia. Partenza e raduno in Piazza del Popolo.

Ore 20.00 – Corso Manfredi – “Il Matrimonio di Ze Pèppe”. Rievocazione dell’arrivo in città e matrimonio delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia “Ze Pèppe e Siponta”. Tradizionale appuntamento per le vie del centro, a cura dell’associazione “Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile, Arturo Di Rienzo e Andrea Gambuto.