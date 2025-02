[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia, il programma della settimana

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Ore 18.00 | Sede sportiva Lega Navale Italiana sez. di Manfredonia, Viale Miramare 6

CARNEVALE SENZA BARRIERE

Veglione mascherato con le associazioni: ANFFAS, Associazione Ars, Casa Famiglia Speranza, Casa Famiglia Don Mario Carmone, Centro Diurno Airone, Delfino Manfredonia, Polo Socio Sanitario le Rondinelle, UAL, Centri Polivalenti “Matteo Tricarico”. A cura di PASER, ANC, Croce Rossa Italiana e con il contributo di Tata Flavia. Animazione di Vincenzo e Maria D’Oria

MERCOLEdì 26 FEBBRAIO

Ore 16.30 |Impianti Sportivi G. Salvemini, Loc. Posta del Fosso

SPORT IN MASCHERA: TORNEO TENNIS Categorie RED Orange e SUPER Orange. A cura di Manfredonia Tennis Pro

Ore 18.00 | PalaDante, Via D. Alighieri, 65

SPORT IN MASCHERA: VOLLEY in Maschera Categoria Mini Volley

A cura di Volley Club Manfredonia

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 16.00 | PalaDante, Via D. Alighieri, 65

SPORT IN MASCHERA: BASKET in Maschera Categoria Scoiattoli

A cura di SSD Atletica Manfredonia e Tucson Angel Manfredonia

Ore 19.00 | Largo Diomede

POP GUn

Evento finale del progetto di formazione artistico musicale “BEAT RIGENERATION” a cura di POP Officine Popolari