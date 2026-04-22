Carburante, Italia dipendente dall’estero: quanti barili arrivano e cosa rischia l’estate 2026
Con l’avvicinarsi dell’estate 2026 cresce l’attenzione sul tema del carburante per i trasporti, soprattutto per aerei, un nodo strategico che riguarda direttamente anche l’Italia. Tra tensioni geopolitiche, aumento dei prezzi e forte dipendenza dall’estero, il rischio di criticità nei prossimi mesi è concreto, anche se al momento non si parla ancora di emergenza.
Italia sempre più dipendente dal jet fuel
L’Italia si conferma tra i Paesi europei più esposti sul fronte del carburante per l’aviazione. La produzione interna non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale, rendendo necessario il ricorso massiccio alle importazioni.
In passato, una quota rilevante del cherosene utilizzato arrivava dal Golfo Persico, che copriva circa il 20% delle forniture. Tuttavia, le recenti tensioni internazionali e le criticità legate allo Stretto di Hormuz hanno reso più fragile questo equilibrio, costringendo a diversificare le fonti di approvvigionamento.
Da dove arriva oggi il carburante per aerei
Per evitare possibili interruzioni, negli ultimi mesi l’Italia ha aumentato gli acquisti da nuovi partner internazionali. I dati più recenti mostrano un cambio significativo nelle rotte del jet fuel.
Attualmente:
- l’India è il principale fornitore, con circa 33.000 barili al giorno
- Arabia Saudita e Spagna seguono con circa 22.000 barili giornalieri ciascuna
- la Turchia contribuisce con circa 17.000 barili al giorno
- l’Egitto fornisce intorno agli 11.000 barili quotidiani
Un ruolo crescente lo sta giocando anche la Spagna, grazie alla presenza di raffinerie attive nel mercato europeo.
I nodi logistici in Italia
Una volta arrivato nel Paese, il carburante viene distribuito attraverso alcuni hub strategici. Tra i principali punti di ingresso e smistamento figurano:
- Fiumicino
- Civitavecchia
- Genova
- La Spezia
- Marghera
Da queste infrastrutture il jet fuel viene poi trasportato verso gli aeroporti, garantendo il funzionamento del traffico aereo nazionale e internazionale.
Rischio estate: cosa può succedere
Il tema non riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Secondo diverse analisi, il sistema energetico legato al trasporto aereo è sotto pressione, soprattutto in vista dell’alta stagione turistica.
Le principali criticità sono:
- riduzione delle scorte disponibili
- aumento della domanda estiva
- instabilità geopolitica nelle aree di produzione
- difficoltà logistiche nelle rotte commerciali
Secondo il settore aeroportuale europeo, se alcune rotte strategiche non torneranno pienamente operative, il rischio è quello di una carenza strutturale di carburante proprio durante il picco dei viaggi.
Prezzi in aumento e impatto sui voli
Più che una vera mancanza di carburante, al momento il problema principale sembra essere il costo. Il prezzo del jet fuel è aumentato sensibilmente negli ultimi mesi, con effetti diretti sulle compagnie aeree.
Questo si traduce in:
- biglietti più cari
- revisione delle tratte meno redditizie
- possibili riduzioni dell’offerta
Secondo le istituzioni europee, le cancellazioni registrate finora non sono legate a una carenza reale, ma proprio all’aumento dei costi operativi.
Le possibili soluzioni dell’Europa
Per rafforzare la sicurezza energetica del settore, l’Unione Europea sta valutando nuove misure. Tra le ipotesi c’è l’introduzione di scorte minime obbligatorie di carburante per gli Stati membri, così da affrontare eventuali crisi future con maggiore stabilità.
L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle importazioni immediate e rendere il sistema più resiliente.
L’estate 2026 non dovrebbe essere segnata da un blocco dei voli, ma il sistema resta sotto pressione. L’Italia, fortemente dipendente dalle importazioni di jet fuel, ha già avviato una strategia di diversificazione per evitare criticità.
Il vero nodo, almeno per ora, non è tanto la disponibilità del carburante quanto il suo costo, destinato a incidere su prezzi e offerte dei voli nei prossimi mesi.