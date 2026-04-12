“Canzonissima”: chi ha vinto la quarta puntata dello show canoro?

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Una vittoria che sa di rivincita e di maturità artistica: nella quarta puntata di Canzonissima 2026, andata in onda sabato sera su Rai 1, Arisa ha conquistato pubblico e giuria con una versione intensa e senza artifici de “La notte”. In una serata dedicata ai brani sanremesi che non hanno vinto ma sono rimasti nel cuore degli italiani, la cantante ha saputo imporsi grazie a un’interpretazione autentica, guadagnando così l’accesso diretto alla finalissima e confermando, ancora una volta, il valore duraturo di uno dei suoi pezzi più iconici.

Una vittoria tra emozione e memoria musicale

La quarta puntata di Canzonissima ha ruotato attorno a un tema particolarmente suggestivo: dare nuova voce a quelle canzoni che, pur non avendo trionfato al Festival di Sanremo, hanno lasciato un segno profondo nel pubblico. È in questo contesto che Arisa ha scelto “La notte”, brano con cui nel 2012 sfiorò la vittoria all’Ariston ma che negli anni si è trasformato in un classico della musica italiana contemporanea.

Sul palco, la cantante ha puntato tutto sull’essenzialità. Nessuna costruzione scenica eccessiva, nessuna forzatura: solo voce, presenza e interpretazione. Una scelta rischiosa, ma estremamente efficace. Il risultato è stato un momento televisivo intenso, capace di fermare il tempo e catturare l’attenzione sia della giuria che del pubblico a casa.

Il sistema di voto misto, che combina le preferenze degli spettatori, degli artisti in gara e della giuria, ha premiato proprio questa autenticità. “La notte” è risultata la più votata della serata, permettendo ad Arisa di ottenere il pass diretto per la finalissima del programma.

Non è un dettaglio secondario: la finale metterà a confronto tutti i vincitori delle puntate precedenti, in una sfida che si preannuncia particolarmente serrata. Arrivarci con un brano così riconoscibile e con una performance già entrata nell’immaginario del pubblico rappresenta un vantaggio importante.

La serata è stata arricchita anche dalla presenza di ospiti e giurati d’eccezione, tra cui Alessandro Del Piero, che ha contribuito a rendere il clima più leggero senza togliere spazio alla competizione musicale. Tuttavia, al di là dei momenti di spettacolo, è stata la forza delle canzoni a emergere con chiarezza.

E proprio qui sta il significato più profondo della vittoria di Arisa. “La notte” non è solo una canzone eseguita bene: è il simbolo di un percorso artistico che nel tempo ha saputo consolidarsi, andando oltre il risultato di una classifica. Il pubblico, ancora una volta, ha dimostrato di riconoscere e premiare ciò che resta, ciò che continua a parlare anche a distanza di anni.

In una puntata dedicata alla “rivincita”, non poteva esserci esito più coerente: una canzone che non aveva vinto allora, ma che oggi, davanti a milioni di spettatori, si prende il suo spazio e il suo riscatto.