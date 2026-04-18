Canzonissima, anticipazioni 18 aprile: attesa per un super ospite

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Torna questa sera, sabato 18 aprile, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con Canzonissima. Il programma condotto da Milly Carlucci entra nella sua fase decisiva con la quinta puntata, penultima prima della finale. Tra reinterpretazioni di grandi classici e ospiti d’eccezione, lo show promette emozioni e spettacolo. Ecco tutte le anticipazioni della serata.

Cantanti e ospiti della quinta puntata

La puntata del 18 aprile ruota attorno al tema “La canzone che avrei voluto scrivere io”, un concept che porterà i concorrenti a reinterpretare alcuni dei brani più iconici della musica italiana.

Sul palco saliranno numerosi artisti già protagonisti delle scorse settimane. Tra questi: Riccardo Cocciante con “Il cielo in una stanza”, Enrico Ruggeri con “A muso duro”, Fabrizio Moro con “Ma il cielo è sempre più blu” e Leo Gassmann con “Un senso”. Presenti anche Michele Bravi, Fausto Leali e Malika Ayane, insieme a Irene Grandi ed Elettra Lamborghini. Completano la lista Arisa, Vittorio Grigòlo e i Jalisse, chiamati a confrontarsi con repertori che attraversano intere generazioni musicali.

Grande attesa anche per l’ospite speciale della serata: Serena Rossi. L’artista porterà in scena un momento particolarmente intenso, con un monologo dedicato alla tradizione napoletana seguito dall’interpretazione di “Reginella”, uno dei brani simbolo della cultura partenopea.

Non mancheranno inoltre momenti celebrativi, tra cui un omaggio alla storia della televisione e alla figura di Loretta Goggi, a conferma del legame tra il programma e la tradizione dello spettacolo italiano.

La gara, come di consueto, sarà decisa dal voto combinato dei “Magnifici 7”, degli stessi concorrenti e del pubblico da casa, rendendo ogni esibizione determinante in vista della finalissima del 25 aprile.

Con il livello sempre più alto e la competizione ormai nel vivo, la quinta puntata si preannuncia come uno snodo cruciale per decretare i finalisti e preparare il terreno all’ultimo atto dello show.