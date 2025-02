[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Campo con Elly Schlein: “Quella per il salario minimo è una battaglia politica giusta”

Si lavora per vivere dignitosamente e serenamente, non per tirare a campare con la paura del futuro.

Quella per il salario minimo è una battaglia politica giusta, che conduciamo con impegno e coerenza affrontando l’opposizione delle destre.

Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein è ancor di più con i lavoratori e per il lavoro.

Lo ha scritto Paolo Campo su Facebook