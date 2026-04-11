Camionista filma video su TikTok alla guida e travolge ambulanza: 5 anni per la strage sull’A1

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Tragedia sull’A1: tre vittime nello schianto contro l’ambulanza

Cinque anni di reclusione per l’autotrasportatore di 59 anni che il 4 agosto 2025 ha provocato un drammatico incidente sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Il tir guidato dall’uomo ha tamponato violentemente un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, ferma a causa del traffico.

L’impatto, avvenuto a una velocità compresa tra gli 80 e i 100 km/h, ha causato la morte di tre persone: Gianni Trappolini, 56 anni, autista del mezzo di soccorso, la volontaria Giulia Santoni, 23 anni, e il paziente Franco Lovari, 75 anni.

Camionista distratto dal telefono: stava girando video per TikTok

Le indagini della polizia stradale hanno evidenziato un dettaglio decisivo: al momento dell’incidente, il conducente del mezzo pesante stava utilizzando lo smartphone per registrare video da pubblicare su TikTok.

Una distrazione che si è rivelata fatale. Secondo gli inquirenti, l’uomo era consapevole dei rischi legati al suo comportamento, motivo per cui la procura ha contestato il reato di omicidio stradale plurimo aggravato dalla colpa cosciente.

Patteggiamento a 5 anni: la decisione del tribunale di Arezzo

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Arezzo ha accolto l’accordo tra difesa e procura, confermando la pena di cinque anni di reclusione.

La decisione chiude il procedimento giudiziario, ma lascia aperte molte riflessioni sulla responsabilità alla guida, soprattutto per chi conduce mezzi pesanti.

Sicurezza stradale e uso del cellulare: un problema sempre più grave

La tragedia ha riacceso il dibattito sull’uso degli smartphone al volante. Registrare video, controllare notifiche o utilizzare i social durante la guida rappresenta un pericolo concreto, spesso sottovalutato.

Incidenti come quello avvenuto sull’A1 dimostrano quanto bastino pochi secondi di distrazione per provocare conseguenze irreparabili.