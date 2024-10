Cambio al comando del 21°artiglieria “Trieste” di Foggia

Il Colonnello Riccardo Stanca assume il comando del 21°

Reggimento Artiglieria terrestre “Trieste”

Foggia, 18 ottobre 2024. Oggi, presso la Caserma “Pedone” di Foggia, alla

presenza del Comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, Generale di Brigata Yuri

Grossi, e delle Autorità civili, militari e religiose della città, il Colonnello Virginio Cameli ha

ceduto il comando del 21° reggimento artiglieria terrestre al parigrado Riccardo Stanca,

proveniente dal Comando Operazioni Spaziali del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Nei due anni appena trascorsi il reggimento ha assunto due volte il comando del

Raggruppamento “Calabria” nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, a difesa della

collettività in concorso con le Forze di Polizia. Durante il comando del Colonnello Cameli, in

occasione della Festa dell’Esercito, alla Bandiera di Guerra del 21° artiglieria è stata

conferita la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito per le numerose attività di supporto alla

popolazione condotte dal reparto sul territorio nazionale ed estero.



Il reggimento, rappresentando l’unità di supporto di fuoco della Brigata “Pinerolo”, ha

improntato l’addestramento del proprio personale al warfighting, in aderenza con i

moderni scenari operativi, ricevendo inoltre la cittadinanza onoraria dei Comuni di Lucera,

San Severo e Castelluccio Valmaggiore.