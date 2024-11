Cambia tutto nella seconda decade di novembre: la svolta meteo

Importanti aggiornamenti per la seconda decade di Novembre: freddo e precipitazioni potrebbero tornare sull’Italia.

Gli aggiornamenti de IlMeteo.it

L’ipotesi prende sempre più corpo, sul Nord Europa si sta già formando una vastissima area ricolma di aria fredda ed instabile pronta a riversarsi sul vecchio continente nelle prossime settimane a causa di grandi movimenti a livello emisferico.

Dando uno sguardo ai principali modelli meteo sembrerebbe che l’Alta Pressione tutt’ora presente sull’Europa occidentale possa spingersi fin quasi al Polo Nord entro il 10 Novembre: questo movimento innescherebbe di conseguenza la discesa di masse d’aria più fredde di origine polare dapprima verso il cuore del continente in estensione poi al bacino del Mediterraneo. Stiamo parlando di una massa d’aria piuttosto fredda per il periodo in grado di innescare una pericolosa fase di maltempo fin sull’Italia.