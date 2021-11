Calenda a Manfredonia per Tommaso Rinaldi sindaco

Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale e il futuro non può più attendere. Per questo abbiamo deciso di ritrovarci tutti insieme in Piazza del Popolo a Manfredonia, mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 19.00, per un pubblico comizio “INCONTRO CON IL FUTURO”, che vedrà la partecipazione dell’eurodeputato e fondatore del Partito Azione CARLO CALENDA, dell’onorevole Nunzio Angiola, di Raffaele Bonanni, ex segretario della CISL e referente in Azione per il Lavoro e le Politiche Industriali e del candidato sindaco di Manfredonia Tommaso Rinaldi.



È un momento chiave della storia di Manfredonia perché, dopo la crisi seguita dallo scioglimento per mafia, dobbiamo porre le basi per la ripresa economica, sociale e morale della nostra città.

Manfredonia è più forte di chi la vuole debole. Tutta la cittadinanza è invitata.