Caldo, picco di richieste al 118, la Puglia corre ai ripari con 26 nuove ambulanze, quasi tutte tra Bari e Lecce, nulla in provincia di Foggia!

PUGLIA – L’ondata di caldo tropicale sta mettendo a dura prova il servizio di emergenza in Puglia, dove nelle ultime settimane si registra un aumento del 6% delle richieste di intervento al 118. Mario Balzanelli, presidente nazionale del SIS 118, evidenzia come il caldo sia un fattore determinante nell’incremento di malori e traumi, con particolare criticità per gli arresti cardiocircolatori che avvengono su spiagge e cantieri.

A Bari e provincia, in particolare, si contano oltre 700 chiamate in 24 ore, un aumento del 10-15% rispetto alla settimana precedente. Nonostante l’aumento delle richieste, si segnala una carenza di personale medico nel 118 pugliese, con solo 199 medici in servizio a fronte dei 530 previsti, rappresentando una carenza del 40%.

Per far fronte all’emergenza, è stato attivato un piano estivo che prevede una rimodulazione delle postazioni e il potenziamento della flotta di ambulanze, con 26 mezzi aggiuntivi distribuiti nelle sei province, tra cui 5 a Taranto, 6 a Bari e 8 a Lecce. Non è dato sapere quante Ambulanze aggiuntive arriveranno in provincia di Foggia. A supporto, dal 18 giugno è in vigore un’ordinanza regionale che vieta le attività lavorative all’aperto in specifici settori tra le 12:30 e le 16:00, quando il rischio climatico è elevato, per tutelare la salute dei lavoratori. La situazione sanitaria in provincia di Foggia è molto precaria, il comune di Vieste che in estate è la regina del turismo Pugliese con oltre 2 miliori di presenze, ha una sola ambulanza ed un solo medico. E’ un’assurdità che la Politica non può permettere.

Sebbene i pronto soccorso non siano ancora in condizioni critiche, il trend degli accessi è in costante aumento, con circa il 30% dei casi classificati come codici rossi o arancioni e il 50% come codici verdi. La Regione Puglia si sta preparando ad affrontare i picchi estivi con una strategia integrata di prevenzione e protezione.