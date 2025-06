[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CALDO IN INTENSIFICAZIONE NELLE PROSSIME 48 ORE. POI FORTE MAESTRALE E CALO TERMICO PER SABATO E DOMENICA.

Da domani e per tutto venerdì il caldo africano si farà sentire anche sulla nostra regione con temperature massime over 37 gradi sul Tavoliere, lungo la dorsale interna Barese e sulle zone ioniche Salentine. Non durerà molto, dato che #sabato sfonderà un forte vento di #maestrale che porterà aria più fresca in quota e un sensibile calo termico durante il week-end con temperature massime che domenica non supereranno i 31°C.

Mare Adriatico da agitato a molto agitato sia sabato che domenica, con raffiche fino a 60 km/h.

MeteoPuglia in Foto