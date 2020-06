Send an email

Follow on Twitter

Calcio pugliese, ufficiali i verdetti: Sly promosso in Eccellenza

ECCELLENZA – Molfetta promosso in Serie D; San Marco retrocesso in Promozione.

PROMOZIONE GIRONE A – United Sly Trani promossa in Eccellenza.

PROMOZIONE GIRONE B – Atletico Racale promosso in Eccellenza.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A – Foggia Incedit promosso in Promozione.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B – Virtus Locorotondo promosso in Promozione.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C – Leverano promosso in Promozione (secondo in classifica ma con miglior media punti rispetto al Melendugno, primo al momento della sospensione)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A – Trinitapoli promosso in Prima Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE B – Hellas Laterza promosso in Prima Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C – Real Ruffano promosso in Prima Categoria.

–

TERZA CATEGORIA MAGLIE – Melpignano promosso in Seconda Categoria.

TERZA CATEGORIA BARI – Sportiva Torre a Mare promossa in Seconda Categoria.

TERZA CATEGORIA FOGGIA – Pol. Sammarco promossa in Seconda Categoria.