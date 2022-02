Briganti: iniziate le riprese della nuova serie Netflix

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della nuova serie italiana Briganti.

La nuova serie originale è ambientata nel Sud Italia di metà Ottocento e racconta il fenomeno del brigantaggio. Lo stile ripreso è quello cine-western, sicuramente non mancheranno i momenti epici e d’azione. Probabilmente sarà trasmessa sulla piattaforma in Italia ed in tutto il mondo nel 2023.

Briganti è un racconto liberamente ispirato ai protagonisti di quegli anni postunitari, troveremo una visione corale che racconta la lotta per la libertà. Le location scelte per questa storia sono Lecce, Meplignano, Altamura e Nardò. Ancora una volta la Puglia è stata scelta come luogo di realizzazione per una serie tv.

La produzione è stata scritta dal collettivo GRAMS, in cui troviamo Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.

Tra gli interpreti della serie ci sono Ivana Lotito, originaria di Manfredonia, nel ruolo di Ciccilla, Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare, Marlon Joubert come Giuseppe Schiavone ed Orlando Cinque interprete di Pietro Monaco.

Nel cast troviamo anche Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Leon de la Vallée (Celestino), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).

Dunque non ci resta che attendere il prossimo anno per conoscere questa nuova produzione!