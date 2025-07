Brenda Lodigiani annuncia di essere single e parla di Tinder

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brenda Lodigiani, nota attrice, imitatrice e prossima conduttrice di Bake Off Italia – Dolci in forno, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata in un’intervista a Vanity Fair. La showgirl ha annunciato di essere tornata single, dopo la separazione da Federico Teodoli, padre dei suoi due figli, Olivia e Tobia, avvenuta alcuni mesi fa. “Senza entrare nei particolari, è andata così” ha spiegato, sottolineando che, nonostante la rottura, il loro legame resta forte grazie ai figli, considerati il più grande regalo tra loro.

Brenda Lodigiani e Tinder

Quando le è stato chiesto se utilizzasse Tinder, Brenda ha risposto con una battuta: “Ho scaricato l’app. Mi raccomando, scriva che sono single”. La sua attuale fase di vita è per lei un momento di grande soddisfazione personale, non tanto per il desiderio di trovare un nuovo amore, quanto per il benessere che sta vivendo con amici e famiglia. “Non ho troppa voglia di ‘stare sul mercato'” ha affermato, esprimendo come i figli e le persone a lei più care siano la priorità.

Parlando dei suoi figli, Brenda ha rivelato di essere una madre molto attenta all’ascolto e alla comunicazione. Tra momenti di cura e fatica, come il parto e l’allattamento, si definisce una mamma che dà molto valore alla sincerità e all’affetto familiare.