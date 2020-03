Borrelli: “Oggi numeri in controtendenza”. I casi totali sono circa 60.000

#Coronavirus, frenano leggermente contagi e morti in Italia: oggi 3.957 nuovi casi (ieri 4.821), 651 vittime (ieri 693).

Lieve diminuzione dei contagi da coronavirus e dei morti nelle ultime 24 ore in Italia. Nel giorno in cui si scoprono 12 contagiati nella stessa protezione civile (il capo del dipartimento Angelo Borrelli è risultato negativo) arriva un dato in controtendenza rispetto a ieri: si registrano 651 morti (ieri erano 793), che portano il totale a 5476. I nuovi contagiati 3.957, un po’ meno di ieri quando ne sono stati registrati 4821, in totale sono 46.638; i guariti 952 in un giorno, totale 7024; in terapia intensiva 3009, 152 più di ieri.

• Casi attuali: 46.638 (+3.957)

• Deceduti: 5.476 (+651)

• Guariti: 7.024 (+952)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.009 (+152)

Totale casi: 59.138 (+5.560, +10,4%)

• Tasso grezzo di letalità: 9,3%

• Ricoverati in Terapia intensiva: su casi totali 5,1% / su casi attuali 6,5%