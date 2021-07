Borgo Talent 2021, ecco i vincitori

Oggi è andata in onda la settima e ultima puntata del Talent garganico condotto e ideato da Luigi Mossuto “BORGO TALENT SMART EDITION”,su tv.gargano.com e sulla pagina facebook ufficiale di Borgo Talent. Si è aggiudicata la categoria Cantautori Michela Parisi e Concetta Giuliani prima classificata categoria Cover. Ospite nella puntata finale la Disco Vasco Band.

Luigi Mossuto: “Borgo Talent tornerà nel 2022”

Oggi è andata in onda la settima e ultima puntata del Talent garganico condotto e ideato da Luigi Mossuto “BORGO TALENT SMART EDITION” su tv.gargano.com e sulla pagina facebook ufficale Borgo Talent.

Ospite la DISCO VASCO BAND, che ha aperto la puntata, ed ha premiato le vincitrici. Michela Parisi prima classificata nella categoria Cantautori e Concetta Giuliani vincitrice categoria cover.

A seguire la dichiarazione dell’organizzatore e ideatore di Borgo Talent Luigi Mossuto, durante la registrazione della puntata finale lo scorso 28 Giugno a San Marco in Lamis:

“Borgo Talent è voluto essere quest’anno un impulso propositivo per tutti quei ragazzi che hanno avuto la voglia e la forza di ricominciare dopo il periodo della pandemia, che ha messo a dura prova la loro espressione musicale.

Borgo Talent è nato nel 2017 per essere la casa di tutti coloro che hanno un talento, pronti a mettersi in gioco e in discussione. Nella vita è importante sapersi mettere in gioco con estrema umiltà.

Voglio ringraziare tutti i 12 concorrenti che con la loro professionalità, hanno contribuito ad alzare l’asticella della qualità musicale offerta al pubblico.

Un ringraziamento va ai miei collaboratori e amici di avventura, a Silvio Nardella (Direttore Artistico) ad Antonio Parisi (Coordinatore Staff) e Donato Parisi (Direttore tecnico) che negli anni sono diventati punto di riferimento importante del Talent. Grazie per tutto il vostro impegno e per la passione che ci mettete.

Un grazie va alla tv ufficiale di Borgo Talent, www.tvgargano.com e alle radio partner Gargano Fm & Radio Cattolica SB.

Un grazie ai giudici di quest’edizione, Mauro Malaguti (editore Gargano fm) Maria Sciarra (presentatrice radiofonica) e Maurizio Tancredi (cantautore).

Un cosa è certa, Borgo Talent con la quinta edizione torna nel 2022!