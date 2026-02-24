Bonus psicologo 2026: tutto quello che devi sapere per non perdere il contributo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La salute mentale sta diventando, finalmente, una priorità anche per lo Stato italiano. Anche per il 2026 è stato confermato il cosiddetto Bonus Psicologo, un aiuto economico concreto per chi ha bisogno di iniziare un percorso di psicoterapia ma è frenato dai costi elevati delle sedute private. Questo contributo, gestito dall’INPS, nasce per contrastare l’aumento di ansia, stress e fragilità psicologica, offrendo un voucher che può arrivare a coprire diverse sedute.

Che cos’è il bonus psicologo e chi può richiederlo

In parole povere, si tratta di un “buono” che lo Stato regala ai cittadini per pagare lo psicologo. Non servono prescrizioni mediche complicate, ma è fondamentale avere un ISEE in corso di validità. Il bonus è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia che provano un disagio psicologico e vogliono intraprendere un percorso con uno specialista iscritto all’albo degli psicoterapeuti che ha aderito all’iniziativa.

L’aspetto più importante da capire è che il bonus non è uguale per tutti: l’importo che riceverai dipende direttamente dalla tua situazione economica. Più basso è il tuo ISEE, maggiore sarà l’aiuto che riceverai dallo Stato.

Gli importi del 2026: quanto si può ricevere

Per il 2026, le fasce di contributo sono state confermate per premiare chi ha più difficoltà economiche. Ecco come viene diviso il budget:

ISEE sotto i 15.000 euro: puoi ricevere fino a 1.500 euro (il massimo consentito), con un tetto di 50 euro per ogni seduta.

puoi ricevere fino a (il massimo consentito), con un tetto di 50 euro per ogni seduta. ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: il contributo scende a un massimo di 1.000 euro .

il contributo scende a un massimo di . ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: l’aiuto massimo è di 500 euro.

Se il tuo ISEE supera i 50.000 euro, purtroppo non hai diritto al bonus. È importante ricordare che lo Stato rimborsa fino a 50 euro a seduta. Se il tuo psicologo ne chiede 70, la differenza di 20 euro dovrai pagarla di tasca tua.

Come e quando fare la domanda

La domanda non si fa al Comune o alla ASL, ma si presenta esclusivamente online attraverso il sito dell’INPS. Per entrare nel portale avrai bisogno dello SPID, della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta aperta la finestra per le domande (solitamente comunicata con un avviso ufficiale dell’INPS), avrai un periodo di tempo limitato per inserire i tuoi dati. Attenzione però: non vince chi arriva primo. L’INPS stilerà una graduatoria basata sull’ISEE più basso e, a parità di reddito, sull’ordine di arrivo della domanda. Quindi, meglio essere veloci, ma la priorità resta a chi ha meno soldi.

Cosa succede dopo aver ottenuto il bonus

Se risulterai vincitore, l’INPS ti assegnerà un codice univoco. Dovrai comunicare questo codice al tuo psicologo al momento della seduta. Il professionista caricherà la fattura sul portale INPS e lo Stato pagherà direttamente lui. Tu non dovrai anticipare i soldi coperti dal bonus, rendendo tutto molto più semplice e immediato.

Ricorda che hai un tempo limitato (solitamente 270 giorni) per spendere il tuo buono: se non inizi le sedute entro la scadenza, i soldi torneranno allo Stato e verranno assegnati a chi è rimasto fuori in graduatoria.