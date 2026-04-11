Bonus aprile 2026: tutte le agevolazioni ancora disponibili questo mese
Nel 2026 sono ancora attivi diversi bonus pensati per aiutare famiglie, lavoratori e persone con redditi bassi ad affrontare le spese quotidiane. Tra bollette, affitto e caro vita, conoscere questi aiuti può fare davvero la differenza.
Ecco una guida chiara e aggiornata ai principali bonus disponibili ad aprile 2026, con indicazioni su chi può richiederli e cosa fare per ottenerli.
Assegno unico: il sostegno per chi ha figli
L’assegno unico resta uno degli aiuti più importanti per le famiglie con figli a carico.
- Spetta a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni
- L’importo varia in base all’ISEE
- Viene accreditato ogni mese direttamente sul conto
Chi non ha aggiornato l’ISEE rischia di ricevere solo l’importo minimo, quindi è importante controllare la propria situazione.
Bonus bollette: sconti su luce e gas
Con il caro energia ancora alto, continuano gli aiuti sulle bollette.
- Sconto automatico per chi ha ISEE basso
- Vale su luce, gas e acqua
- Non serve fare domanda: arriva direttamente in bolletta
È uno dei bonus più importanti, ma molti non sanno di averlo già attivo.
Bonus affitto: contributi per chi è in difficoltà
In molti Comuni sono attivi contributi per aiutare a pagare l’affitto.
- Destinato a famiglie con reddito basso
- L’importo varia in base al bando locale
- La domanda si fa presso il proprio Comune
Questi bandi spesso hanno scadenze brevi, quindi conviene informarsi subito.
Carta acquisti e social card
Tra gli aiuti più concreti ci sono anche le carte prepagate per le spese essenziali.
- Utilizzabili per alimenti e beni di prima necessità
- Destinate a famiglie con difficoltà economiche
- Si possono richiedere tramite Poste o assegnate automaticamente
Supporto formazione e lavoro
È la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza per alcune categorie.
- Prevede un contributo economico mensile
- È legato alla partecipazione a corsi o percorsi di inserimento lavorativo
- Va richiesto tramite i canali ufficiali
Aiuti per pensionati
Anche nel 2026 sono previsti sostegni per chi ha una pensione bassa:
- Quattordicesima mensilità
- Bonus una tantum (in alcuni casi)
- Agevolazioni su sanità e servizi
Aiuti locali
Oltre ai bonus nazionali, esistono anche contributi regionali e comunali, spesso poco conosciuti:
- Aiuti per bollette
- Sostegni per famiglie con figli
- Contributi straordinari
Proprio questi sono quelli più facili da perdere, perché vengono pubblicati per poco tempo.
Come non perdere questi bonus
Per accedere alla maggior parte degli aiuti è fondamentale:
- avere un ISEE aggiornato
- controllare il sito del proprio Comune
- verificare le scadenze dei bandi
Ad aprile 2026 sono diversi i bonus disponibili per cittadini e famiglie. Alcuni vengono erogati automaticamente, altri richiedono una domanda.
Conoscere questi strumenti significa poter ottenere un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane.