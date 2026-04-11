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Bonus aprile 2026: tutte le agevolazioni ancora disponibili questo mese

Natalia Piemontese11 Aprile 2026
bonus aprile 2026
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Nel 2026 sono ancora attivi diversi bonus pensati per aiutare famiglie, lavoratori e persone con redditi bassi ad affrontare le spese quotidiane. Tra bollette, affitto e caro vita, conoscere questi aiuti può fare davvero la differenza.

Ecco una guida chiara e aggiornata ai principali bonus disponibili ad aprile 2026, con indicazioni su chi può richiederli e cosa fare per ottenerli.

Assegno unico: il sostegno per chi ha figli

L’assegno unico resta uno degli aiuti più importanti per le famiglie con figli a carico.

  • Spetta a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni
  • L’importo varia in base all’ISEE
  • Viene accreditato ogni mese direttamente sul conto

Chi non ha aggiornato l’ISEE rischia di ricevere solo l’importo minimo, quindi è importante controllare la propria situazione.

Bonus bollette: sconti su luce e gas

Con il caro energia ancora alto, continuano gli aiuti sulle bollette.

  • Sconto automatico per chi ha ISEE basso
  • Vale su luce, gas e acqua
  • Non serve fare domanda: arriva direttamente in bolletta

È uno dei bonus più importanti, ma molti non sanno di averlo già attivo.

Bonus affitto: contributi per chi è in difficoltà

In molti Comuni sono attivi contributi per aiutare a pagare l’affitto.

  • Destinato a famiglie con reddito basso
  • L’importo varia in base al bando locale
  • La domanda si fa presso il proprio Comune

Questi bandi spesso hanno scadenze brevi, quindi conviene informarsi subito.

Carta acquisti e social card

Tra gli aiuti più concreti ci sono anche le carte prepagate per le spese essenziali.

  • Utilizzabili per alimenti e beni di prima necessità
  • Destinate a famiglie con difficoltà economiche
  • Si possono richiedere tramite Poste o assegnate automaticamente

Supporto formazione e lavoro

È la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza per alcune categorie.

  • Prevede un contributo economico mensile
  • È legato alla partecipazione a corsi o percorsi di inserimento lavorativo
  • Va richiesto tramite i canali ufficiali

Aiuti per pensionati

Anche nel 2026 sono previsti sostegni per chi ha una pensione bassa:

  • Quattordicesima mensilità
  • Bonus una tantum (in alcuni casi)
  • Agevolazioni su sanità e servizi

Aiuti locali

Oltre ai bonus nazionali, esistono anche contributi regionali e comunali, spesso poco conosciuti:

  • Aiuti per bollette
  • Sostegni per famiglie con figli
  • Contributi straordinari

Proprio questi sono quelli più facili da perdere, perché vengono pubblicati per poco tempo.

Come non perdere questi bonus

Per accedere alla maggior parte degli aiuti è fondamentale:

  • avere un ISEE aggiornato
  • controllare il sito del proprio Comune
  • verificare le scadenze dei bandi

Ad aprile 2026 sono diversi i bonus disponibili per cittadini e famiglie. Alcuni vengono erogati automaticamente, altri richiedono una domanda.

Conoscere questi strumenti significa poter ottenere un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane.

Natalia Piemontese11 Aprile 2026