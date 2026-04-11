Bonus aprile 2026: tutte le agevolazioni ancora disponibili questo mese

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Nel 2026 sono ancora attivi diversi bonus pensati per aiutare famiglie, lavoratori e persone con redditi bassi ad affrontare le spese quotidiane. Tra bollette, affitto e caro vita, conoscere questi aiuti può fare davvero la differenza.

Ecco una guida chiara e aggiornata ai principali bonus disponibili ad aprile 2026, con indicazioni su chi può richiederli e cosa fare per ottenerli.

Assegno unico: il sostegno per chi ha figli

L’assegno unico resta uno degli aiuti più importanti per le famiglie con figli a carico.

Spetta a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni

L’importo varia in base all’ISEE

Viene accreditato ogni mese direttamente sul conto

Chi non ha aggiornato l’ISEE rischia di ricevere solo l’importo minimo, quindi è importante controllare la propria situazione.

Bonus bollette: sconti su luce e gas

Con il caro energia ancora alto, continuano gli aiuti sulle bollette.

Sconto automatico per chi ha ISEE basso

Vale su luce, gas e acqua

Non serve fare domanda: arriva direttamente in bolletta

È uno dei bonus più importanti, ma molti non sanno di averlo già attivo.

Bonus affitto: contributi per chi è in difficoltà

In molti Comuni sono attivi contributi per aiutare a pagare l’affitto.

Destinato a famiglie con reddito basso

L’importo varia in base al bando locale

La domanda si fa presso il proprio Comune

Questi bandi spesso hanno scadenze brevi, quindi conviene informarsi subito.

Carta acquisti e social card

Tra gli aiuti più concreti ci sono anche le carte prepagate per le spese essenziali.

Utilizzabili per alimenti e beni di prima necessità

Destinate a famiglie con difficoltà economiche

Si possono richiedere tramite Poste o assegnate automaticamente

Supporto formazione e lavoro

È la misura che ha sostituito il Reddito di cittadinanza per alcune categorie.

Prevede un contributo economico mensile

È legato alla partecipazione a corsi o percorsi di inserimento lavorativo

Va richiesto tramite i canali ufficiali

Aiuti per pensionati

Anche nel 2026 sono previsti sostegni per chi ha una pensione bassa:

Quattordicesima mensilità

Bonus una tantum (in alcuni casi)

Agevolazioni su sanità e servizi

Aiuti locali

Oltre ai bonus nazionali, esistono anche contributi regionali e comunali, spesso poco conosciuti:

Aiuti per bollette

Sostegni per famiglie con figli

Contributi straordinari

Proprio questi sono quelli più facili da perdere, perché vengono pubblicati per poco tempo.

Come non perdere questi bonus

Per accedere alla maggior parte degli aiuti è fondamentale:

avere un ISEE aggiornato

controllare il sito del proprio Comune

verificare le scadenze dei bandi

Ad aprile 2026 sono diversi i bonus disponibili per cittadini e famiglie. Alcuni vengono erogati automaticamente, altri richiedono una domanda.

Conoscere questi strumenti significa poter ottenere un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane.