Bonus acquisto box auto: le novità 2026 dell’Agenzia delle Entrate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il bonus acquisto box auto 2026 consente di ottenere una detrazione IRPEF per chi compra o costruisce un garage o un posto auto pertinenziale alla propria abitazione.

Negli ultimi giorni si parla però di una detrazione al 50%, mentre in altri casi si indica il 36%. La differenza non è un errore: dipende da come viene inquadrata fiscalmente la spesa. Vediamo cosa significa in concreto.

Detrazione 36% per box auto pertinenziale: quando si applica

La detrazione del 36% si applica quando il box auto viene acquistato o costruito come pertinenza dell’abitazione, senza che sia collegato a un intervento di ristrutturazione più ampio.

In questo caso:

la detrazione è pari al 36% della spesa sostenuta

il limite massimo di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare

la somma viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo

Il beneficio riguarda sia l’acquisto di un box già costruito dall’impresa sia la realizzazione ex novo, purché venga dimostrato il vincolo di pertinenzialità con la casa tramite atto notarile.

Facciamo un esempio semplice:

Se spendi 30.000 euro per un box pertinenziale, con detrazione al 36% puoi recuperare 10.800 euro in 10 anni.

Detrazione 50% per box auto: quando si può ottenere

La detrazione del 50% entra in gioco quando il box auto rientra in un intervento di recupero del patrimonio edilizio, cioè quando è collegato a una ristrutturazione dell’immobile.

In pratica, se stai già effettuando lavori di ristrutturazione sulla casa e nel progetto è compresa anche la realizzazione del box o del posto auto, allora la spesa può seguire le regole del bonus ristrutturazioni al 50%. Anche qui il limite massimo resta 96.000 euro per unità immobiliare, con recupero sempre in 10 anni.

Esempio:

Se spendi 30.000 euro per il box all’interno di una ristrutturazione, con detrazione al 50% puoi recuperare 15.000 euro in 10 anni.

La differenza è quindi significativa.

Limite di spesa e calcolo della detrazione

Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Questo significa che:

con aliquota 36% , la detrazione massima è 34.560 euro

, la detrazione massima è con aliquota 50%, la detrazione massima è 48.000 euro

È importante sapere che, nel caso di acquisto da impresa, la detrazione si applica solo sui costi di realizzazione del box, che devono essere certificati dal costruttore.

Requisiti fondamentali per ottenere il bonus garage 2026

Per accedere al bonus acquisto box auto 2026 servono alcuni requisiti chiari:

il box deve essere pertinenziale all’abitazione

il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante

bisogna conservare atto di acquisto, dati catastali e certificazione dei costi

Se il box rientra in una ristrutturazione al 50%, è necessario che sia indicato nel titolo edilizio e nella documentazione tecnica dei lavori.

Bonus acquisto box auto, 36% o 50%: quale conviene?

Non è una scelta libera del contribuente. L’aliquota dipende dalla situazione concreta:

Se acquisti solo il box come pertinenza → 36%

Se il box fa parte di una ristrutturazione edilizia → 50%

La differenza può valere migliaia di euro, quindi è fondamentale verificare bene l’inquadramento fiscale prima di procedere.