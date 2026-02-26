Bonus 2026: ecco a chi spettano gli incentivi anche con ISEE oltre 25.000 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bonus 2026 Isee alto, nel 2026 cambiano alcune regole sugli aiuti economici e incentivi statali per famiglie e contribuenti. Nonostante la convinzione diffusa che molti bonus siano riservati soltanto a chi ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) basso, anche chi supera i 25.000 euro può accedere a diverse agevolazioni pubbliche. Qui spieghiamo tutte le opportunità 2026 per chi rientra in questa fascia di reddito e come fare domanda.

Bonus 2026 Isee alto: cosa sapere

L’ISEE resta il parametro centrale per accedere a molte prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, non tutti i bonus prevedono l’esclusione automatica oltre i 25.000 euro. In diversi casi l’importo viene rimodulato in base alla fascia di reddito, consentendo comunque l’accesso alle famiglie con ISEE medio.

È quindi fondamentale aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un ISEE corretto e verificare le soglie previste per ciascun beneficio.

Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale per i figli a carico spetta anche con ISEE superiore a 25.000 euro. L’importo varia in base alla situazione economica e al numero dei figli, ma non si azzera automaticamente al superamento di questa soglia.

Le famiglie con redditi medio-alti ricevono un contributo più contenuto rispetto a chi ha un ISEE basso, ma il diritto resta garantito.

Bonus asilo nido

Il bonus nido è riconosciuto anche ai nuclei con ISEE oltre 25.000 euro. L’importo cambia in base alla fascia ISEE:

fino a 25.000 euro: contributo massimo più elevato;

tra 25.001 e 40.000 euro: importo ridotto;

oltre determinate soglie: possibile ulteriore riduzione.

Il bonus copre le spese per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per assistenza domiciliare nei casi previsti.

Bonus nuovi nati

Per i figli nati, adottati o in affido è previsto un contributo una tantum. Anche con ISEE superiore a 25.000 euro è possibile presentare domanda, purché si rispettino i requisiti stabiliti.

La richiesta deve essere inoltrata all’INPS entro i termini previsti dalla normativa.

Bonus mamme lavoratrici

Tra le misure confermate nel 2026 rientrano anche gli incentivi per le madri lavoratrici. In questo caso il beneficio non dipende esclusivamente dall’ISEE ma dalla tipologia contrattuale e dai requisiti contributivi.

Il sostegno può tradursi in un esonero contributivo o in un contributo economico riconosciuto in busta paga.

Bonus scuola e università

Anche con ISEE sopra 25.000 euro si può accedere ad alcune agevolazioni legate all’istruzione, tra cui:

contributi per libri scolastici;

riduzioni sulle tasse universitarie, in base ai regolamenti dei singoli atenei;

borse di studio con soglie ISEE differenziate.

Le condizioni variano a livello regionale e universitario.

Bonus casa e ristrutturazioni

Gli incentivi edilizi non prevedono generalmente limiti ISEE. Tra le agevolazioni disponibili nel 2026 rientrano:

bonus ristrutturazioni con detrazione al 50%;

ecobonus per l’efficientamento energetico;

sismabonus;

bonus mobili.

Si tratta di detrazioni fiscali applicate alle spese sostenute per interventi sull’immobile, indipendentemente dalla fascia di reddito.

Come fare domanda

Per accedere ai bonus 2026 è necessario:

Presentare o aggiornare l’ISEE tramite DSU; Verificare i requisiti specifici di ciascun incentivo; Inoltrare la domanda attraverso i portali ufficiali, spesso tramite SPID o CIE.

Avere un ISEE superiore a 25.000 euro non significa essere esclusi dagli aiuti statali. Molti bonus restano accessibili, anche se con importi rimodulati. Verificare le soglie aggiornate e presentare correttamente la domanda è il primo passo per non perdere le opportunità disponibili nel 2026.