Bitonto: auto in fiamme, evacuate palazzine nel centro

Sono durate cinque ore le attività dei vigili del fuoco intervenuti nella notte a Bitonto, in provincia di Bari, per domare le fiamme che hanno avvolto tre auto parcheggiate in pieno centro cittadino....

Sono durate cinque ore le attività dei vigili del fuoco intervenuti nella notte a Bitonto, in provincia di Bari, per domare le fiamme che hanno avvolto tre auto parcheggiate in pieno centro cittadino. Il rogo, divampato intorno alle tre e mezza, ha provocato un denso fumo che ha raggiunto le facciate e le finestre di alcune abitazioni. A scopo precauzionale i residenti delle palazzine sono stati evacuati per alcune ore.

L'intervento dei vigili del fuoco

Due squadre di pompieri supportate da un'autobotte sono riuscite a circoscrivere l'incendio, evitando che si propagasse ai mezzi e alle abitazioni vicine. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa dell'intensità delle fiamme e della presenza di materiale infiammabile. La situazione, già verificatasi in altri episodi, ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato.

L'evacuazione dei residenti

A scopo precauzionale e per poche ore, i residenti delle palazzine dinanzi a cui erano in sosta le auto danneggiate sono stati fatti evacuare. Il denso fumo aveva infatti raggiunto le finestre degli appartamenti, rendendo necessario l'allontanamento temporaneo degli abitanti. Come confermato dalle autorità locali, non si registrano feriti ma solo ingenti danni materiali ai tre veicoli completamente distrutti.

Ipotesi dolosa, indagini in corso

Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio su cui stanno indagando i carabinieri. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo testimonianze per risalire agli eventuali responsabili. L'ipotesi di un gesto volontario è quella privilegiata dagli inquirenti, che non escludono collegamenti con episodi criminali precedenti verificatisi nel quartiere.