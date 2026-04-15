Biglietti di viaggio già pagati? Possono chiedere un sovrapprezzo carburante: come fare per il rimborso

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Sta facendo discutere il caso della compagnia low cost Volotea, finita al centro delle polemiche per l’introduzione di un sovrapprezzo carburante richiesto ai passeggeri dopo aver già acquistato il biglietto. Negli ultimi giorni, diversi viaggiatori hanno segnalato di aver ricevuto una comunicazione a ridosso della partenza con la richiesta di pagare un piccolo extra generalmente tra i 7 e i 9 euro per poter confermare il volo.

La novità è legata alla politica chiamata “Fair Travel Promise”, che consente alla compagnia di adeguare il prezzo del biglietto in base alle oscillazioni del costo del carburante. In pratica, fino a circa sette giorni prima della partenza, il prezzo può essere aggiornato: se il carburante aumenta viene applicato un supplemento, mentre in caso contrario è previsto anche un eventuale rimborso.

Una pratica che, sebbene prevista nelle condizioni contrattuali, ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti dei consumatori.

Cos’è il sovrapprezzo carburante nei voli

Il sovrapprezzo carburante è una componente del prezzo del biglietto aereo introdotta per compensare le variazioni del costo del petrolio. Si tratta di una voce variabile, che negli ultimi anni è diventata sempre più rilevante a causa dell’instabilità dei mercati energetici.

Nel caso Volotea, però, questa voce non è completamente inclusa nel prezzo iniziale, ma può essere aggiornata successivamente, trasferendo parte del rischio economico direttamente sul passeggero.

Perché scatta dopo l’acquisto

La logica alla base di questo sistema è semplice: il costo del carburante può cambiare rapidamente e incidere in modo significativo sui bilanci delle compagnie aeree. Per questo motivo, alcune aziende scelgono di non fissare del tutto questa componente al momento dell’acquisto.

Il risultato, però, è un prezzo del biglietto che non è più completamente “bloccato”. Una situazione che rappresenta una novità nel settore low cost, dove la certezza della tariffa è sempre stata uno dei principali punti di forza.

È legale chiedere un supplemento dopo aver pagato?

Dal punto di vista normativo, la questione è complessa. Le regole europee stabiliscono che il prezzo finale del biglietto deve essere chiaro e comprensivo di tutte le tasse e i supplementi.

Tuttavia, se una clausola che prevede possibili variazioni è inserita nelle condizioni di trasporto e accettata dal cliente durante la prenotazione, la pratica può risultare formalmente legittima.

Il vero nodo resta quindi la trasparenza: molti passeggeri sostengono di non aver notato o compreso questa possibilità al momento dell’acquisto.

Cosa possono fare i passeggeri

Chi riceve una richiesta di pagamento aggiuntivo dovrebbe innanzitutto verificare le condizioni accettate in fase di acquisto. È importante controllare se la clausola relativa al carburante era effettivamente presente e in che modo è stata comunicata.

In caso di dubbi, è possibile:

contattare direttamente la compagnia aerea

rivolgersi a un’associazione dei consumatori

valutare un reclamo formale se la comunicazione risulta poco chiara

Il caso Volotea potrebbe rappresentare un precedente importante. Se questa pratica dovesse diffondersi, il modello dei voli low cost potrebbe cambiare, con prezzi iniziali più bassi ma meno certi.

Per i viaggiatori, quindi, diventa sempre più fondamentale leggere con attenzione le condizioni di acquisto e verificare tutte le voci che compongono il prezzo del biglietto.