Biblioteca Ungaretti: Mario Desiati presenta “Malbianco”

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Venerdì 10 aprile, ore 18:30, Biblioteca Ungaretti (via Cala del Fico, 3)

La Biblioteca Ungaretti ospiterà Mario Desiati, vincitore della 76esima edizione del Premio Strega, per la presentazione del suo nuovo romanzo Malbianco (Einaudi). A dialogare con lui sarà la professoressa Loredana Ferrara. Il Malbianco, parassita che si attacca, si nutre e avvelena lentamente l’organismo ospite, diventa nel libro metafora di silenzi e ferite invisibili che si ereditano senza scegliere, segreti familiari, verità sottaciute e traumi che attraversano generazioni, continuando a lasciare traccia nel tempo. Un viaggio a ritroso, da Berlino a Taranto, dalla capitale europea che aveva scelto come casa, ai luoghi d’infanzia, in un ritorno lento e accidentato alle proprie radici.

L’incontro, organizzato in collaborazione con Bookstore Mondadori, è gratuito.