Bianca Balti festeggia i 18 anni della figlia Matilde Lucidi: emozioni e primi scatti della neo maggiorenne

Il 5 giugno rappresenta una tappa speciale per Bianca Balti: la sua primogenita, Matilde Lucidi, ha raggiunto la maggiore età, compiendo 18 anni. La supermodella italiana, 41 anni, ha condiviso sui social moment intimi e pieni di affetto, celebrando questo importante traguardo insieme alla figlia, tornata a vivere con lei nel 2024 dopo alcuni anni trascorsi a Parigi con il padre, Christian Lucidi.

Gli auguri di Bianca Balti alla figlia Matilde

Al calar della notte, Bianca ha salutato Matilde sul letto, sottolineando che ormai si avviava alle ultime ore da 17enne. Con dolcezza, le ha sussurrato: «Buonanotte come una seventeen years old. I love you». La ragazza, visibilmente emozionata, ha risposto con un piccolo gemito dispiaciuto, segno di un momento di tenerezza condiviso tra madre e figlia. Bianca, inoltre, è mamma anche di Mia, di 10 anni, avuta con Matthew McRae.

All’alba di Los Angeles, la modella ha pubblicato un messaggio toccante dedicato a Matilde: «18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosco». Ricorda i momenti in cui la ragazza è tornata a vivere con lei e riflette sulla strada che la attende, piena di successi e gloria. La Balti ha espresso gratitudine per la presenza di Matilde nella sua vita, sottolineando come la figlia le abbia dato forza nei momenti difficili e rappresenti un miracolo della vita.

Il post si conclude con un affettuoso «Ti amo immensamente. Per sempre» testimonianza dell’amore incondizionato di una madre per la propria figlia. Questo compleanno segna non solo un nuovo capitolo per Matilde, ma anche un’occasione di riflessione e di celebrazione di un legame profondo e speciale, reso ancora più intenso dalla condivisione di momenti intimi e immagini che rimarranno impressi nel cuore di chi segue con affetto questa famiglia.