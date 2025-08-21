[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 21 agosto 2025

“Belvedere di rifiuti, sporcizia, ed inciviltà”.

👉Il belvedere della Montagna, una zona suggestiva, che ricade nell’area protetta del P.N.G. Automobilisti e motociclisti, specialmente nei mesi estivi, approfittano per ammirare il panorama e immortalare foto ricordo.

👉 È INDECOROSO, LO SCENARIO CHE SI PRESENTA, DI MONNEZZA, FAZZOLETTI, CARTACCE, LATTINE E BOTTIGLIE VUOTE, ABBANDONATE SUL PIAZZALE E GIÙ DAL BELVEDERE, SENZA ALCUN RISPETTO.👈

La Sp.57 della montagna, è la strada preferita per raggiungere la #ForestaUmbra. L’inciviltà di certi soggetti, sta trasformando l’area del belvedere, in una vera e propria pattumiera a cielo aperto.

La denuncia arriva dalle Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, che da tanti anni portano avanti una battaglia in difesa dell’ambiente e del territorio.

“Com’è possibile, aggiunge Manzella, che, a causa di incivili, si scelga di rimuovere i cestini per i rifiuti anche nelle aree protette? Invece di colpire chi sporca, si priva tutta la comunità di un servizio essenziale. L’inciviltà va combattuta con controlli seri, non togliendo ai cittadini strumenti di civiltà. Penalizzare tutti non è la soluzione, è una resa!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane