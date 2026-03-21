Belve torna con Francesca Fagnani: un’ex gieffina tra le intervistate

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belve è tra i programmi più attesi del palinsesto primaverile delle rete Rai. La nuova edizione è in partenza ad aprile sui teleschermi di Rai 2. Per questo motivo, in rete stanno circolando i nomi degli ospiti delle nuove puntate del programma, condotto da Francesca Fagnani. In queste ore, il portale L’Espresso ha rivelato che un’ex gieffina siederà davanti alla conduttrice per rispondere a fuoco di domande nello studio di Belve. Si tratta di Zeudi Di Palma, che ha preso parte all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. In quella circostanza, l’ex Miss Italia intraprese un’amicizia speciale con Helena Prestes che fece discutere tutta Italia. La donna ha accettato l’invito di Francesca Fagnani per un’intervista davvero da non perdere.

Zeudi Di Palma tra le ospiti di Belve

Zeeudi Di Palma sarà tra le ospiti della nuova edizione di Belve, il programma cult di Rai 2. Ma l’ex gieffina non sarà l’unica a sedersi davanti a Francesca Fagnani in quanto in studio è attesa la presenza anche di Tony Pitone, il cantante che ha di recente vinto la serata delle cover al Festival di Saremo insieme a Ditonellapiaga. Inoltre tra gli ospiti anche Amanda Lear e Raffaele Sollecito, che risponderà al fuoco di domande della conduttrice in merito al caso di Meredith Kercher.