Manfredonia: Belladonna incanta Palazzo San Domenico

Manfredonia 22 agosto – Il Chiostro di Palazzo San Domenico si è trasformato in un luogo sospeso tra immagini, parole e suoni: è andato in scena “Belladonna”, un evento che ha unito una mostra fotografica a esibizioni musicali dal vivo, letture poetiche e danze popolari. Una trama di linguaggi espressivi dedicati alla donna di ieri, oggi e domani. L’affluenza ha superato le aspettative: i posti a sedere sono terminati rapidamente, lasciando in piedi tanti visitatori, che rapiti dalla magia del posto, si addobbavano gli occhi di bellezza, come a trattenere ogni luce, ogni parola, ogni melodia, come se l’arte bastasse a dare nutrimento allo sguardo e allo spirito.



















