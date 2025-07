[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belén Rodriguez sta combattendo le critiche alla sua maschera intima: “Mi andava di farla, è per donne libere”. Stanca delle numerose critiche, Belén Rodriguez ha risposto con un video TikTok. La Vip spiega a cosa serve il prodotto, definendolo adatto a donne libere come lei. Grande protagonista dell’estate 2025, dopo avere trascorso vacanze e momenti difficili, ha inoltre spiegato la maschera vaginale e come va usata. Il brand è Soy Rebeya, lei stessa ha ideato.

Belen Rodriguez supera ogni critica

Sui suoi profili social Belen ha spiegato più volte cos’è, a cosa serve, com usa e quanto costa. Non sono stati pochi coloro che si sono indignati, considerato sia troppo “scandaloso” parlare di salute intima liberamente. Dopo avere condiso ogni divertente parodie sul prodotto, la conduttrice ha risposto anche alle critiche.

La maschera vaginale è per donne libere. Non dovrebbe scandalizzare sui social. Belén Rodriguez, nelle ultime settimane ha subito molte critiche per aver lanciato sul mercato Mia Libre, la maschera vaginale di Soy Rebeya, suo brand. Ella ha deciso, quindi di reagire alle polemiche, con un video selfie postato su TikTok.

“L’ho creata per me. Per tutte noi. E ora voglio sapere da voi: chi ha già provato Mia Libre?”

La conduttrice ha spiegato ancora a cosa serve il prodotto, ha inoltre sottolineato che è stato pensato per donne libere come lei. Ed ecco i suoi commenti: “Uno diceva ‘Ma hai capito quello che ha fatto Belén? Mamma mia, che schifo’. Un’altra invece arriva e dice ‘Ma io me la sono già comprata’. Care Rebeya, sapete cos’è questa? È una maschera per le nostre zone intime. Serve dopo l’epilazione, dopo la depilazione, dopo un rapporto intimo, dopo qualche lieve irritazione“.

“Mi andava, da donna libera quale sono, che per me cosa vuol dire essere libera? Essere se stesse. Mi piace l’arancio, a te non piace l’arancio? Cavoli miei. Vi invito a comprarle, a testarle e a dirmi cosa ne pensate. Ho letto dei commenti meravigliosi: ‘La pelle diventa stupenda, liscia’. Fatemi sapere cosa fa sentire libere voi”. Insomma, Belén non potrebbe essere più fiera della sua maschera e non si lascia in alcun modo trafiggere dagli attacchi degli haters.

Belén Rodriguez contro le critiche degli haters, chi avrà la meglio?