Belen Rodriguez approda a Ballando con le Stelle?

Per Belen Rodriguez Mediaset è oramai un lontano ricordo e ora sembra decisa a intraprendere nuove avventure televisive. Secondo indiscrezioni, la showgirl argentina sarebbe attesa come “ballerina per una notte” sul palco di Ballando con le Stelle, programma del sabato sera firmato Rai. Una scelta che, inevitabilmente, la porrebbe in diretta competizione con Tú sí que vales, storico show di Canale 5 in cui Belen è stata protagonista per anni. Secondo gli stessi rumor, tuttavia, c’è un certo malumore negli ambienti Mediaset, poiché la decisione della Rodriguez non sarebbe stata affatto colta con entusiasmo. Andiamo ad approfondire la vicenda.

Belen Rodriguez pronta a calcare il palco di Ballando con le Stelle?

Quella di Belen Rodriguez si conferma una delle presenze più chiacchierate dell’estate. Tra le vicende familiari, i botta e risposta sui social e nuove opportunità lavorative all’orizzonte, l’attenzione su di lei non accenna a calare. Le voci di corridoio parlano di un’apparizione speciale a Ballando con le Stelle, dove potrebbe esibirsi come “ballerina per una notte”. Un’ipotesi che, se confermata, sarebbe destinata a catalizzare curiosità e discussioni nel mondo dello spettacolo. Gabriele Parpiglia, attraverso la sua rubrica Chicchi di Gossip, ha aggiunto qualche dettaglio in più riguardo alla situazione di Belen: “Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a ‘Ballando con le stelle’. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come ‘Ballerina per una notte’. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita”. Quella di Belen Rodriguez si preannuncia come una mossa capace di accendere il sabato sera televisivo. Dopo anni trascorsi tra i protagonisti di Tú sí que vales, storico programma di Canale 5 firmato Maria De Filippi, la showgirl argentina si prepara a calcare un altro palcoscenico, stavolta targato Rai 1, per una partecipazione speciale a Ballando con le Stelle. Un’apparizione che la metterà faccia a faccia con il programma che l’ha resa un volto di punta di Mediaset, una presenza che tuttavia, dovrebbe essere “one night only”. Dietro questa presunta scelta ci sarebbe anche la lunga e paziente opera di convincimento di Milly Carlucci, che da tempo cercherebbe di portarla nel cast fisso. Già in passato le trattative erano arrivate a un passo dalla firma, ma si erano interrotte all’ultimo momento. Ora, invece, sembra che il semaforo verde sia arrivato, seppur per una sola e attesissima esibizione. Secondo Parpiglia la scelta della 41enne è tanto artistica quanto economica. Ultimamente aveva fatto sapere: “Conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte. In ogni caso per una o per dieci puntate, la Rodriguez sfiderà Maria De Filippi con cui ha lavorato per anni”. Milly Carlucci, sempre ammesso che le indiscrezioni siano confermate, ha messo a segno un colpo mediatico di tutto rispetto, assicurandosi per una serata una delle showgirl più popolari e seguite del panorama televisivo italiano. E, come ipotizza Novella 2000, non è escluso che questa apparizione possa trasformarsi, in futuro, in un impegno più stabile sul palco di Ballando con le Stelle.