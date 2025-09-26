Belen fotografata mentre cammina per strada con Luna Marì

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I paparazzi vogliono fotografare mamma e figlia, mentre passeggiano. La showgirl s’infuria e si mostra infuriata in giro per Milano, ecco il motivo.

Belen Rodriguez è stata pizzicata dal settimanale “Oggi” con Luna Marì

Da brava mamma, Belen era andata a prenderla all’asilo e, tornando verso casa ha incontrato dei paparazzi. Non voleva essere fotografata e nervosamente, la Rodriguez ha inveito contro di loro: “Basta! Sono stanca. Andate via da me e dalla mia bambina” ha gridato.

Il settimanale “Oggi” ha mostrato le foto della passeggiata di Belen con la piccola Luna Marì. La showgirl indossava un outfit burgundy. Portava una minigonna a pieghe e canotta. I mocassini neri e le calze bianche da collegiale completavano il tutto.

La secondogenita, figlia di Antonino Spinalbese

Luna Marie ha una camicia bianca e rosa. La piccola passeggia divertita tra i flash delle macchine fotografiche. La mamma stava accompagnando a casa la piccola dall’asilo e non ha gradito l’incursione i paparazzi arrabbiandosi.

Belen ha mangiato la pizza a casa della sorella Cecilia, le due hanno fatto pace. Cecilia ha ricevuto il regalo migliore, dopo mesi di lontananza. Instagram ha criticato la showhgirl per avere esposto la figlia agli scatti.

La Rodriguez aveva risposto a tono

Belen aveva risposto per le rime: “Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico“. La showgirl aveva quindi spiegato : “È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me“.

Rodriguez si è infuriata anche in estate, mentre era in vacanza in Sardegna e ha avuto una lite con un benzinaio. Il video ha fatto il giro del web,lei ha replicato: “Non tratta bene le donne!“. Sembra che, nello stesso periodo, in Costa Smeralda, abbia lanciato un piatto di patatine fritte contro un gruppo di fan troppo insistenti.

Il flirt attuale con la sua nuova fiamma, l’architetto Stefano Belingardi Clusoni spegnerà i suoi bollenti spiriti? E la lite con Cecilia Rodriguez? La sorella minore, in dolce attesa di una bimba dal marito Ignazio Moser, durante un’intervista tv ha detto che “litigare tra sorelle è normale”. C’è stato però un lungo periodo di lontananza tra le due. Per il compleanno di Belen e in vista la nascita di Clara Isabel, le due sorelle hanno fatto pace e il clima in famiglia appare sereno.





