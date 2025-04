[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme, le foto del settimanale CHI che suscitano interesse dei Fan che sperano in un ravvicinamento tra i due. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese nelle immagini, pubblicate nell’ultimo numero in edicola della rivista Chi, mostrano la showgirl argentina e l’ex compagno insieme, complici e sorridenti, in un contesto di serena quotidianità con la loro bambina, Luna Marì. Nella foto Spinalbese spinge la bimba sull’altalena, come una famiglia normale.

Queste nuove istantanee arrivano dopo un lungo periodo di silenzi a seguito della loro separazione che aveva lasciato l’amaro in bocca a molti fan che avevano creduto nella loro storia d’amore, nata poco più di due anni fa e coronata dalla nascita della piccola Luna Marì.

Le foto pubblicate da “CHI” ritraggono Belen e Antonino in un parco milanese, intenti a godersi un pomeriggio di giochi e chiacchiere sotto il sole primaverile. Sguardi e sorrisi distesi e una palpabile armonia tra i due genitori non sono passati inosservati, alimentando immediatamente le speranze di un possibile ritorno di fiamma.

Al di là delle dinamiche di coppia, ciò che emerge con forza da queste immagini è la centralità della piccola Luna Marì, il vero collante tra i suoi genitori. Belen e Antonino sembrano aver messo da parte le eventuali incomprensioni passate per concentrarsi sul benessere della loro bambina, dimostrando una maturità e un senso di responsabilità ammirevoli.