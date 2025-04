Belen cucina con la figlia Luna Marì, le foto e i video sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Luna Marì, la dolce figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, continua a conquistare il cuore dei fan con le sue innocenti e spontanee avventure. Quattro anni, la piccola è già molto coccolata, soprattutto dai nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, che condividono momenti di tenerezza sui social. Recentemente, Luna Marì ha trascorso un pomeriggio speciale insieme alla nonna Veronica, durante il quale hanno cucinato biscotti insieme, un’attività che ha entusiasmato la piccola.

Luna Marì e Belen Rodriguez insieme in cucina

Cozzani ha condiviso foto e video sui social, mostrando Luna Marì intenta a mescolare gli ingredienti, lavorare l’impasto con le mani e usare formine per creare biscotti a forma di stella, cuore e casetta. Dopo la cottura, le due hanno decorato i dolcetti con glassa colorata e smarties, regalando ai follower un’immagine di dolcezza pura. La bambina si è dimostrata molto soddisfatta del risultato, e nonna Veronica si è detta felice di condividere questi momenti speciali.

Un elemento molto toccante di questa giornata è l’uso dello spagnolo: Cozzani e Luna parlano in spagnolo, lingua che la bambina comprende e a cui risponde a volte in italiano, altre in spagnolo. Questo dettaglio testimonia l’importanza delle radici familiari e l’impegno nel trasmettere la cultura e la lingua della famiglia materna. Belen, orgogliosa, ha commentato le immagini con affetto, sottolineando quanto la piccola sia brava, scherzando anche sulla qualità delle foto.

Momenti di semplicità e affetto che mostrano quanto Luna Marì sia amata e già molto coinvolta nel mondo familiare e culturale, promettendo un futuro ricco di esperienze e apprendimento.