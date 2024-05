Beautiful anticipazioni dal 3 al 9 giugno: il gesto di Brooke sconvolge Katie, ecco quale

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 3 al 9 giugno sui teleschermi di Canale 5. Sheila si recherà nell’ufficio di Katie avvisandola di stare lontana da Bill visto che ora è suo. Nel frattempo, Brooke sentirà Taylor esprimere il suo senso di colpa nei confronti di Steffy e della minaccia che rappresenta Sheila. La donna ricorderà all’amica che la sua azione non riflette il suo vero carattere ma è dettata dalla rabbia. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Carter fermerà un incontro tra Sheila e Katie mentre Steffy e Finn si dichiareranno amore reciproco. Katie irromperà a casa di Brooke cercando rispostde sul fatto che Taylor abbia sparato a Bill.

Beautiful anticipazioni: Brooke difende Taylor sconvolgendo Katie

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Taylor si metterà a piangere con Steffy ricordando le accuse mosse da Sheila. Brooke difendere la sua amica davanti ad una Katie sconvolta dichiarando che in passato ha commesso un errore. Taylor a questo punto confiderà alla compagna di Carter di aver intenzione di consegnarsi alla polizia. Nel frattempo Deacon consiglierà a Sheila di non mettersi contro Katie. Un consiglio che però non sarà gradito. Brooke e sua sorella, invece, si augureranno che il magnate torni in sé. A tal proposito, Katie rimarrà molto sorpresa dall’amicizia sorta tra Brooke e Taylor. Steffy, intanto, vorrà proteggere sua madre ad ogni costo. Thomas infine cercherà di convincere Hope che la sua linea di moda ha bisogno di lui.