Beautiful, anticipazioni 9-14 marzo 2026: Ridge sconvolge Brooke con una proposta inaspettata

Le prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 9 al 14 marzo, portano nuovi colpi di scena alla Forrester Creations e nelle vite dei protagonisti. Le tensioni familiari si intrecciano con scelte difficili, mentre una verità rimasta nascosta per oltre vent’anni cambia per sempre gli equilibri della famiglia Spencer.

Cosa spingerà Ridge a fare una proposta così importante a Brooke? Perché Steffy è sempre più inquieta? E come reagirà Bill dopo il risultato del test di paternità? Scopriamolo insieme.

Beautiful, Ridge sorprende Brooke con una proposta inattesa

La settimana si apre con un momento che nessuno si aspettava. Ridge, consapevole delle responsabilità che lo attendono e del peso della gestione aziendale, propone a Brooke di affiancare Steffy come co-amministratore delegato della Forrester Creations.

La richiesta sorprende Brooke, che si sente onorata dalla fiducia dell’uomo che ha segnato gran parte della sua vita. Nonostante l’emozione, decide di rifiutare. La donna teme che accettare quel ruolo possa alimentare tensioni già presenti in famiglia e preferisce non interferire con la leadership di Steffy.

Mentre Ridge cerca di capire le ragioni del suo rifiuto, la Forrester continua a essere un terreno delicato, dove ogni scelta rischia di generare nuove fratture. Il rapporto tra Brooke e Steffy, già complesso, potrebbe risentire di questa proposta mancata.

Beautiful, Steffy teme per Finn e Hope mentre Liam ribadisce la sua posizione su Sheila

Parallelamente, Steffy vive giorni di forte agitazione. La donna confida a Liam di essere turbata dal comportamento di Finn, che l’ha criticata per una decisione aziendale. La tensione tra i due cresce, alimentata anche dalla presenza di Hope, che continua a essere un punto sensibile nella loro relazione.

Liam, dal canto suo, ribadisce la sua preoccupazione per Sheila. Non vuole che la donna si avvicini a Beth e teme che Finn, pur consapevole del pericolo, possa abbassare la guardia. Le dinamiche familiari si complicano e Steffy si ritrova stretta tra la gestione della Forrester e la necessità di proteggere la sua famiglia.

La storyline di Steffy, Finn e Hope continua così a intrecciarsi, creando un clima di tensione che potrebbe esplodere da un momento all’altro.

Bill scopre di essere il padre di Luna: una verità che cambia tutto

Il momento più forte della settimana riguarda Bill Spencer. Dopo anni di dubbi e sospetti, il test di paternità somministrato da Li conferma che Luna è davvero sua figlia.

La rivelazione sconvolge Bill, che si ritrova improvvisamente padre di una giovane donna che non ha mai conosciuto. Poppy, messa alle strette, ammette di aver nascosto la verità per oltre vent’anni.

La notizia, però, apre anche una nuova possibilità: Bill decide di accogliere Luna e Poppy nella sua vita e le invita a trasferirsi da lui. La famiglia Spencer sembra pronta a ricominciare, ma la convivenza potrebbe portare alla luce nuove tensioni e segreti ancora irrisolti.

Intanto, Luna deve fare i conti con un’identità improvvisamente cambiata. Il suo rapporto con RJ e la sua posizione alla Forrester potrebbero essere influenzati da questa scoperta, creando nuovi scenari nelle prossime puntate.