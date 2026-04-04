Beautiful, anticipazioni 4 aprile 2026: Hope si scaglia contro Steffy, Ridge ha paura che Thomas…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 4 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che continuerà il confronto tra Hope e Steffy alla Forrester Creations. La figlia di Ridge è felice che il fratello abbia trovato una donna che lo ami veramente e ha intimato la Logan di non intromettersi nel loro rapporto.

Anticipazioni Beautiful 4 aprile 2026: Ridge preoccupato per Thomas, cosa pensa del fidanzamento con Paris

Steffy ha ricordato alla figlia di Brooke che è stata lei a rifiutare Thomas, per ben due volte ha rifiutato la sua proposta di matrimonio facendolo soffrire moltissimo. Hope accuserà Steffy di volere chiunque eccetto lei al fianco del fratello, pensa però che dorebbe preoccuparsi per Douglas. Il motivo? Perché il fidanzamento del padre con Parsi potrebbe turbarlo.

Nel frattempo Thomas avrà un confronto con suo padre, anche lui molto sorpreso dalle ultime novità. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge gli chiederà come mai abbia deciso in modo così frettoloso di sposare Paris. Il suo timore è che il figlio abbia deciso di sposare Paris con la speranza di dimenticare Hope.