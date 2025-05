Beatrice Luzzi sbotta contro un fan di Helena Prestes: “Andate avanti”, c’entra Zeudi Di Palma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna ha fatto molto parlare come opinionista a causa dei suoi giudizi che spesso sono apparsi poco imparziali. Nel corso delle ultime ore, l’attrice italiana è tornata a far parlare di sé, rispondendo ad un utente su X. Tutto è iniziato quando un fan di Helena Prestes ha pubblicato un video nel suo profilo in cui mette in risalto le bugie di Zeudi Di Palma e il commento di Beatrice Luzzi. Nel filmato si sentono le seguenti parole dette dall’ex opinionista del Grande Fratello: “La Casa confonde tanto le idee, non credo che tu sia falsa, ma è vero anche che sei andata in giro a parlare con Shaila dopo un grande scontro con lei. Credo che tu sia molto confusa, sei sicura che sei infatuata di Helena Prestes? Nonostante tutto questo?”.

Beatrice Luzzi difende Zeudi Di Palma dalle accuse di un fan di Helena Prestes

Il fan ha commentato il video in questo modo: “Probabilmente l’unico momento di obiettività di Beatrice Luzzi sulla situazione”, facendo riferimento al rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Di qui, è arrivata la replica dell’ex opinionista del Grande Fratello che è letteralmente sbottata su X. La donna ha risposto al commento del fan con le seguenti parole: “Non ho coperto le contraddizioni di Zeudi, ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva proporzionalmente da una parte.” La donna ha aggiunto di aver fatto il suo dovere da opinionista ed essere umano, tanto da esserne molto fiera. La donna ha concluso il messaggio così: “Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro.”