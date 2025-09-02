Beatrice Luzzi rivendica il suo ruolo di opinionista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi si conferma una figura controversa e forte nel mondo del Grande Fratello, rivendicando con determinazione il suo ruolo di opinionista. In una recente diretta social, l’attrice ha spiegato di non amare essere “scomoda”, ma di sentirsi così per sua natura: “Non è che a me piace essere scomoda, proprio per niente, a me piacerebbe vivere ben comoda”. Tuttavia, ha ammesso che spesso le sue opinioni, anche quelle considerate ovvie o condivisibili, scatenano discussioni e invidia tra il pubblico e i colleghi: “Da quando ho messo il sedere su quella sedia d’opinionista, ho visto tanta invidia in giro”.

Beatrice Luzzi: “Il ruolo me lo sono sudato”

Luzzi ha inoltre sottolineato di aver conquistato il suo ruolo con fatica, “me la sono sudata quella sedia”, e di aver lavorato nel settore per oltre trent’anni, motivo per cui si sente legittimata a rivendicarne il valore. Con una sincerità brutale, ha criticato alcuni personaggi e persone “penose”, alimentando così il suo personaggio di “scomoda”. La sua presenza nel reality, anche al di fuori delle edizioni ufficiali, continua a far discutere, e non è escluso che torni a commentare le future stagioni del Grande Fratello, mantenendo la sua schiettezza.