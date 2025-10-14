Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, è nata la terza figlia: il significato del nome

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nipote del principe Alberto Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo sono diventati genitori per la terza volta, questa volta al principato di Monaco è arrivato un fiocco rosa.

La coppia non ha ancora annunciato in modo ufficiale la splendida notizia, è stato Paris Match a far sapere che è nata la loro terza figlia. I due sono già genitori di due maschietti, Stefano nato otto anni fa e Francesco nato sette anni fa. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono conosciuti sul red carpet durante il Festival di Cannes nel 2008 e tra loro è scattata subito la scintilla, sono poi convolati a nozze sul Lago Maggiore nel 2015.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la figlia si chiama Bianca Carolina Marta: perché hanno scelto questo nome

Lo scorso agosto la coppia ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio e a distanza di pochi mesi hanno accolto nella loro meravigliosa famiglia la loro terza figlia. I due hanno chiamato la piccola Bianca Carolina Marta.

Il nome che hanno scelto per la figlia ha un significato speciale, hanno infatti omaggiato sia la madre di Pierre Casiraghi, la principessa Carolina, sia la nonna di Beatrice Borromeo, Marta Marzotto.