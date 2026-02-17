Bari, crolla il lungomare di Torre a Mare per la mareggiata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il maltempo abbattutosi nelle prime ore di martedì su Bari ha provocato diversi disagi lungo la costa. Nel quartiere Torre a Mare, le raffiche di vento e il mare molto mosso hanno fatto cedere una porzione del waterfront in via dei Trulli, nella zona sud della città.

A dare notizia dell’episodio è stato il consigliere municipale Francesco Ventrella, spiegando che l’area era già stata delimitata dalla Polizia Locale nei giorni precedenti. Un primo danneggiamento del marciapiede, attribuito alle mareggiate, aveva infatti reso necessario installare transenne per tutelare i frequentatori della passeggiata costiera.

Il tratto coinvolto, inaugurato nel 2022, collega lo stabilimento Lido Azzurro al bar Ske. L’intervento aveva previsto circa 150 metri di percorso pedonale con alberi, panchine, accesso facilitato per persone con disabilità, illuminazione pubblica e predisposizione per la videosorveglianza. Nei prossimi giorni il Comune valuterà i danni per stabilire come intervenire.

Sul posto sono arrivati anche l’assessore Domenico Scaramuzzi e la presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti. Secondo l’assessore, la forza delle onde ha aggravato un fenomeno di erosione già presente su questo litorale e diffuso in tutta la regione, ricordando il recente crollo avvenuto a Melendugno nella località Sant’Andrea.

Il Comune sta ultimando un progetto di messa in sicurezza del lungomare che prevede barriere soffolte, consolidamento delle pareti rocciose e monitoraggio delle cavità costiere per contrastare l’erosione marina.