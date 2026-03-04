[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bar Italia: Pietro Riccio dall’Honduras porta a Roseto Valfortore la cultura del caffè all’origine e il valore dei “cinque minuti” di qualità.

Per il Bar Italia, il caffè non è solo una bevanda quotidiana, ma un’esperienza di qualità, cultura e consapevolezza. È con questo spirito che Pietro Riccio, titolare dello storico locale di Roseto Valfortore, ha preso parte al campus formativo in Honduras, dall’11 al 19 febbraio, guidato dal docente e trainer Andrej Godina, tra i maggiori esperti italiani del settore.

Un’esperienza immersiva e altamente tecnica che ha rappresentato per Riccio un’ulteriore opportunità di crescita professionale, rafforzando una visione del caffè sempre più attenta alla qualità, alla filiera e al valore umano che si cela dietro ogni tazzina.

Un viaggio all’origine della qualità

Durante il percorso, Pietro Riccio ha potuto vivere in prima persona ogni fase della produzione del caffè: dalla raccolta manuale delle ciliegie mature nei territori più vocati alla coltivazione di arabica, fino ai processi di lavorazione, fermentazione ed essiccazione.

Un’esperienza che ha permesso di comprendere concretamente ciò che spesso il consumatore percepisce solo nel risultato finale: la qualità del caffè nasce all’origine, nella cura del dettaglio, nella selezione attenta e nella conoscenza dei processi produttivi.

Il campus ha inoltre offerto momenti di analisi tecnica e sessioni di cupping professionale, consentendo di collegare il lavoro in piantagione al profilo sensoriale in tazza. Un percorso che rafforza la professionalità di chi, come Pietro, opera ogni giorno a diretto contatto con il pubblico.

Il valore dei “cinque minuti” del caffè

Questa esperienza rafforza una convinzione semplice ma profonda: il caffè non è soltanto una pausa, ma uno dei pochi momenti della giornata che ognuno dedica a sé stesso.

I cinque minuti per un buon caffè diventano uno spazio di benessere, un rituale personale che accompagna il risveglio, scandisce il lavoro, favorisce l’incontro e crea relazione. Dietro quel breve momento esiste un mondo fatto di ricerca, studio e passione — dalla piantagione fino al bancone del bar.

Ed è proprio questa attenzione alla qualità e alla consapevolezza che Pietro Riccio continua a portare nel suo lavoro quotidiano: offrire non solo un prodotto, ma un’esperienza autentica, capace di trasformare un gesto semplice in un momento di valore.



Questo viaggio ha rappresentato non solo un aggiornamento tecnico, ma un percorso di crescita personale che arricchisce l’identità del Bar Italia e l’offerta qualitativa proposta alla comunità.

Crescita professionale e visione futura

Il percorso in Honduras rappresenta per il titolare del Bar Italia un passo importante verso una professionalità sempre più completa, orientata alla conoscenza della filiera e all’eccellenza del servizio.

Un’esperienza che conferma come la formazione continua e il contatto diretto con l’origine siano strumenti fondamentali per migliorare la qualità offerta ai clienti e per diffondere una cultura del caffè più consapevole.

Perché dietro ogni tazzina, anche quella consumata in pochi minuti, esiste un viaggio lungo migliaia di chilometri — e professionisti che lavorano ogni giorno per renderlo un’esperienza speciale.

di Antonio Pastore