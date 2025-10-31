[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🟢 Manfredonia 31 ottobre 2025 🟢

“Bambino si perde tra la folla, rintracciato da una Guardia Ambientale”.

Notte di Halloween, tra maschere e sorrisi, una storia dal cuore grande.

Questa sera, corso Manfredi gremito di gente festosa. Tra musica, risate e travestimenti, un bambino smarrito piangeva nel caos generale. Un pianto che molti non hanno notato, ma non è sfuggito alla prontezza e sensibilità della Guardia Ambientale MIMMA BINETTI, che si è subito avvicinata al piccolo, rassicurandolo con delicatezza e attenzione.

Il bambino, lucido e coraggioso, ha fornito le informazioni necessarie per risalire al genitore. Grazie alla tempestiva comunicazione e al supporto del responsabile di zona, la mamma è stata rintracciata in pochi minuti, riabbracciando il figlio con sollievo e commozione.

Una vicenda a lieto fine che ci ricorda come, anche in mezzo alla folla e alla confusione, l’umanità e il senso di servizio fanno ancora la differenza.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane. ⬇️