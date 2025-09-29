Ballando con le stelle, quanto guadagna Barbara D’Urso? Il cachet è da record

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione di Ballando con le stelle è iniziata lo scorso 27 settembre su Rai 1 dove assoluta protagonista è stata Barbara D’Urso. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha deciso di rimettersi in gioco dopo essere stata cacciata ingiustamente da Mediaset che non le aveva rinnovato il contratto dopo anni di onorato lavoro. In questi giorni sta facendo molto parlare il cachet che la donna percepirebbe per prendere parte a questa edizione di Ballando con le stelle. Secondo quando riportato da La Repubblica, la Rai avrebbe offerto un compenso fuori dal comune per assicurarsi la presenza di Barbara D’Urso nel programma. Le voci tutt’altro che confermate e da prendere con le pinze parlano di un cachet capogiro compreso dai 50 ai 70 mila euro a puntata. Un ingaggio che renderebbe la presentatrice la più pagata nella storia del programma qualora fosse confermato.

Barbara D’Urso nega di ricevere un cachet astronomico per Ballando con le stelle

Proprio Barbara D’Urso ha rotto il silenzio in merito al cachet astronomico che percepirebbe per prendere parte a Ballando con le stelle. La conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma condotto da Milly Carlucci. La napoletana ha dichiarato le seguenti parole: “Nessun cachet astronomico non sono qua per prendere tanti soldi. Sono qua per rimettermi in gioco.” Nel frattempo, la donna è scesa finalmente in pista. Barbarella ha emozionato esibendosi in una sensuale rumba con Pasquale La Rocca. Un’esibizione che ha ricevuto gli applausi da parte della giuria e delle persone da casa. A 68 anni la donna ha dimostrato di avere una forma fisica davvero invidiabile.